Plus tnie ceny. 480 zł zostanie w kieszeni

Plus obniża ceny swoich planów, w tym Abonamentu Rodzinnego. Korzystając z nowej oferty operatora, można zaoszczędzić nawet 480 złotych przez dwa lata trwania umowy. Brzmi nieźle, ale jest oczywiście haczyk.

Plus obniżył cenę abonamentu L z 79 zł na 69 zł z rabatami przez 12 lub 24 miesiące. Obniżką zostanie objęty również Abonament Rodzinny. Użytkownicy, którzy zdecydują się na dołączenie drugiego abonamentu L do swojego rachunku, zapłacą za niego jedynie 39 zł zamiast 49 zł nawet przez 2 lata.

W abonamencie L za 69 złotych miesięcznie klienci otrzymują 120 GB danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. W Abonamencie Rodzinnym za 39 zł za drugi numer również oferowany jest pakiet 120 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Niższa cena obowiązuje przez 2 lata przy równoczesnym zakupie smartfonu. Zdaniem Plusa, to doskonała okazja, by zapewnić wszystkim członkom rodziny wygodę korzystania z usług telekomunikacyjnych w przystępnych cenach.

Decydując się na dwa abonamenty L w Abonamencie Rodzinnym można zaoszczędzić nawet 480 złotych przez dwa lata trwania umowy.

Dla klientów potrzebujących mniejszej paczki GB Plus ma Abonamenty Rodzinne rozpoczynające się od 29 zł na miesiąc.

Od teraz obniżka cen Abonamentów Rodzinnych dostępna jest nie tylko dla klientów przenoszących numer, ale również dla nowych klientów oraz klientów którzy przechodzą z oferty Plus MIX lub z oferty Plus na Kartę z co najmniej trzydziestodniowym stażem.

Wszyscy abonenci mogą korzystać z promocji, w której otrzymają dostęp do Disney+ w prezencie na rok. To 12 miesięcy oglądania filmów, animacji, seriali i dokumentów bez dodatkowych opłat. Oferty pozwalają także korzystać z 5G w sieci Plus.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus