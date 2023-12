Plus przecenia kolejne smartfony. Jest też nowość, czyli Galaxy S23 FE

W Plusie można taniej kupić kolejne smartfony. Do świątecznej oferty dołączyły dwa modele Oppo i dwa należącej do Xiaomi marki Redmi. U zielonego operatora można też kupić smartfon Samsung Galaxy S23 FE, odzyskując część wydanych pieniędzy w formie zwrotu na kartę do płatności mobilnych.

Do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej, a w Plusie kolejne smartfony można kupić w niższej, czyli bardziej atrakcyjnej cenie. Tym razem chodzi o następujące modele:

Oppo Reno 10 5G 8/256 GB za 1 zł na start oraz w 12 ratach po 166,48 zł/mies. – łącznie 1999 złotych ,

, Oppo Reno10 Pro 5G 12/256 GB (nasz test) za 249 zł na start oraz w 12 ratach po 187,50 zł/mies. – łącznie 2499 złotych ,

, Xiaomi Redmi Note 12 4/128 GB za 1 zł na start oraz w 12 ratach po 49,83 zł/mies. – łącznie 599 złotych ,

, Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128 GB dostępny jest w sklepach stacjonarnych za 1 złoty na start oraz w 12 ratach po 116,50 zł/mies. – łącznie 1399 zł.

Samsung S23 FE 5G w Plusie

Galaxy S23 FE to najnowszy smartfon Samsunga, który trafił do sprzedaży w Polsce. Za płynne działanie urządzenia odpowiedzialny jest układ Exynos 2200. Wyświetlacz urządzenia to Dynamic AMOLED z odświeżaniem 120 HZ, chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy S23 FE 5G wyposażony jest w baterię o pojemności 4500 mAh. Obudowa uzyskała certyfikat IP68, co oznacza, że jest pyło- i wodoszczelna. Wysoką jakość zdjęć zapewnia zestaw fotograficzny z głównym aparatem 50 Mpix na czele.

Samsung Galaxy S23 FE 5G 8/128 GB dostępny jest w Plusie za 299 złotych na start oraz w 12 ratach po 241,66 zł/mies. – łącznie daje to kwotę 3198,92 zł. Klienci, którzy do 31 grudnia 2023 roku zdecydują się na zakup tego smartfonu, mogą otrzymać 300 złotych zwrotu. Szczegóły promocji znajdują się na stronie www.plus.pl/s23fe.

Dwa abonamenty w cenie jednego

Osoby decydujące się na zakup jednego z powyższych smartfonów mogą skorzystać ze świątecznej promocji Plusa, w której:

nowi i obecni klienci mogą dokupić dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami , następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania,

, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem do wspólnego korzystania, obecni klienci, którzy zakupią lub przedłużą umowę Internetu lub telewizji, mogą dokupić dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 109 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 100 GB do wspólnego korzystania.

W ramach powyższych ofert klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do najszybszego 5G w Polsce. (na przykład według rankingów SpeedTest.pl). Aby korzystać z szybkiego Internetu, wystarczy znajdować się w zasięgu sieci 5G i posiadać kompatybilne urządzenie.

