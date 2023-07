Plus odda klientom pieniądze. Sprawdź, czy Tobie też

Operator sieci Plus zwróci klientom opłaty za pakiet Plus Internet Extra. Pieniądze trafią na rachunek bankowy przekazany telekomowi.

Spółka Polkomtel, operator sieci Plus poinformował, że zwróci swoim klientom pieniądze. Chodzi o konsumentów korzystających z usługi „LTE bez końca”, którzy podlegali zasadzie Fair-Usage-Policy („FUP”) w ramach umów oferty Internet oraz, w związku lub bez związku z ograniczeniem prędkości po wyczerpaniu limitu podstawowego, w okresie od 19 lipca 2020 roku do 18 lipca 2021 roku kupili od pakiet dodatkowy „Plus Internet Extra”.

Osoby, które nie korzystają już z usług sieci Plus w ofercie Plus Internet, otrzymają zwrot opłat po podaniu numeru konta bankowego. Taką informację będą mogli przekazać operatorowi:

wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.plus.pl/zwroty ,

, wysyłając e-mail na adres nrb@plus.pl ,

, dzwoniąc do Działu Obsługi Klientów pod nr 601 102 601 ,

, w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Plus.

W indywidualnej korespondencji Plus wskaże termin, w jakim konsumenci będą mogli przekazać operatorowi numer rachunku bankowego. Osoba, który w powyższym okresie nie otrzyma od Plusa prośby o podanie numeru rachunku bankowego, będzie mogła to uczynić do 29 listopada 2023 roku.

Aktualni abonenci oferty Plus Internet nie muszą nic robić, aby uzyskać zwrot w ramach faktury korygującej lub zaliczenie części przysługującej im kwoty na poczet ewentualnych zaległości względem operatora. W zależności od rodzaju zwrotu o zasadach jego uzyskania konsumenci zostaną poinformowani korespondencyjnie.

