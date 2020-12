5G Plusa w Szczecinie: sprawdziliśmy szybkość przy użyciu Realme 7 5G

Przy okazji testów smartfonu Realme 7 5G, który już 26 grudnia zadebiutuje w sieci Plus, sprawdziliśmy szybkość sieci 5G w centrum Szczecina. Osiągnięte wyniki są całkiem niezłe.

Plus wciąż rozbudowuje swoje 5G, a dobrym tego przykładem było jesienne uruchomienie nowych nadajników, dzięki którym w zasięgu nowej technologii znalazło się już 5 milionów osób. Poprawiony został też zasięg w Szczecinie, który znalazł się wśród pierwszych miast, gdzie plusowe 5G zostało udostępnione komercyjnie z wykorzystaniem posiadanego przez operatora tej sieci pasma z zakresu 2600 MHz.

Mapa zasięgu sieci Plus. Zasięg 5G zaznaczono kolorem czerwonym

Przy okazji ostatnich testów smartfonu Realme 7 5G, który już za dwa dni trafi ekskluzywnie do sprzedaży w sieci Plus, postanowiliśmy sprawdzić, jak to urządzenie sprawuje się w plusowym 5G. W tym celu zrobiliśmy kilka pomiarów szybkości Internetu 5G w centrum Szczecina. O samym Realme 7 5G więcej się dowiecie z naszego katalogu oraz opublikowanej właśnie recenzji.

Centrum Szczecina, 5G Plusa i Realme 7 5G

Testowanie szybkości sieci 5G w Plusie przeprowadziliśmy przy alei Wyzwolenia w Szczecinie, w pobliżu centrum handlowego Galaxy (patrz mapka poniżej). Wszystkie pomiary odbyły się po godzinie 11:10, 24 grudnia 2020 roku, gdy wiele osób powoli (lub trochę szybciej) robi przygotowania do wigilii Bożego Narodzenia.

Nie szukaliśmy odludnego miejsca, w którym osiągnięte prędkości byłyby wyższe z powodu mniejszego wykorzystania udostępnianych przez Plusa zasobów. Wręcz przeciwnie - wybraliśmy gęsto zaludnione centrum miasta, z wysokimi blokami i pełnym ludzi dużym centrum handlowym. A jakie osiągnęliśmy prędkości?

Zmierzona maksymalna szybkość pobierania danych sięgnęła 382 Mb/s, czyli 64% deklarowanego przez Plus maksimum. Sprawdziliśmy również, jak się ma szybkość plusowego 5G do LTE. W jednym z punktów na trasie spaceru zmierzyliśmy zarówno prędkości sieci w obu technologiach, osiągając dla 5G wynik ponad 12 razy lepszy (przy pobieraniu danych) niż w przypadku 4G: odpowiednio 186 Mb/s i 15,3 Mb/s. Więcej szczegółów na grafice poniżej.

