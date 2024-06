Tidal bez limitu danych? W Play to już przeszłość

Play ma ważny komunikat dla swoich klientów korzystających z usługi TIDAL HIFI. Już nie skorzystają oni z nielimitowanej transmisji danych podczas słuchania ulubionej muzyki.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe wytyczne od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które mają na celu zakończenie praktyki stosowania usług typu “zero rating” przez operatorów. Zmiana ta dotyka bezpośrednio nasze portfele i sposób, w jaki korzystamy z Internetu. W skrócie, mamy już nie się nie spotykać z sytuacjami, gdy korzystanie z pewnych aplikacji nie zużywa danych z posiadanego pakietu.

Decyzja ta ma swoje korzenie w regulacjach UE sprzed kilku lat oraz w orzeczeniach TSUE, które podkreśliły, że takie działania mogą być nieuczciwe wobec konsumentów. Wyobraź sobie, że możesz oglądać filmy czy słuchać muzyki online bez obaw o zużycie danych – brzmi świetnie, ale tylko do momentu, gdy uświadomisz sobie, że może to ograniczać twoją wolność wyboru i naruszać zasady uczciwej konkurencji.

TSUE jasno stwierdziło, że nie ma miejsca na faworyzowanie poszczególnych aplikacji kosztem innych. Wszystkie dane powinny być traktowane równo, co jest fundamentem idei otwartego i wolnego Internetu. Telekomy nie powinny decydować, które dane "ważą" mniej na naszych rachunkach. Ma to być krok w kierunku zapewnienia, że Internet pozostanie przestrzenią otwartą dla wszystkich, bez względu na to, jakie strony odwiedzamy czy jakich aplikacji używamy.

Skutki widać w Play

Spółka P4 (operator sieci Play) poinformowała w komunikacie, że Prezes UOKiK w zaleceniach z 20 maja 2024 roku nakazał jej zaprzestania świadczenia usług "zero rating". Z tego powodu Tidal zmienił warunki umowy o świadczenie usługi TIDAL HiFi, zawartej z abonentami sieci Play. Zmiany polegają na wykreśleniu zapisów, które mówią o świadczeniu przez fioletowego operatora nielimitowanej transmisji danych dla usługi i weszły w życie 20 czerwca 2024 roku. W tym samym dniu fioletowy operator odwołał regulamin oferty promocyjnej "Nielimitowana transmisja danych dla użytkowników TIDAL w Play".

Zobacz: Unia nakazała. Koniec darmowych pakietów u operatorów

Zobacz: T-Mobile ma prezenty na lato. Znajdziesz je w aplikacji

Ankieta Czy uważasz, że usługi typu zero rating (nielimitowany transfer danych w wybranych aplikacjach i usługach) powinny zniknąć? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Play