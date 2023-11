Play na święta: smartfony Samsung, Xiaomi i Realme za pół ceny

Play ogłasza kolejną promocję świąteczną. Tym razem fioletowy operator ma coś dla tych, którzy poszukują okazji na tańszy smartfon. Można taniej upolować modele firm Samsung, Xiaomi i Realme.

Play wcześniej ogłosił już świąteczną promocję na internet i telewizję, teraz proponuje z kolei smartfony z abonamentem nawet o połowę taniej.

Klienci przenoszący swój numer do ofert abonamentowych Play M, L lub Homebox mogą skorzystać z rabatu nawet 50% na wybrane urządzenia takich marek jak Samsung, Xiaomi oraz Realme. Promocja obowiązuje po podpisaniu umowy na 24 miesiące. Zakup można zrealizować bez nadmiernych obciążeń finansowych, bo Play proponuje wygodne raty 0%.

W nowej promocji Play po wyborze Abonamentu L lub Homebox proponuje następujące modele ze zniżkami 50%:

Wybierając Abonament M, trzeba się liczyć z tym, że zniżki na telefony nie będą już tak atrakcyjne. W tym wariancie ceny telefonów wynoszą odpowiednio 2999 zł, 1499 zł, 1349 zł i 899 zł.

Dające większe zniżki na telefony Abonament L za 85 zł miesięcznie obejmuje internet bez limitu danych i prędkości przez pierwsze 12 miesięcy, a potem 240 GB. Do tego nielimitowane rozmowy i SMS-y.

Z kolei w planie Play Homebox za 95 zł miesięcznie internet w smartfonie jest całkowicie bez limitu – zarówno prędkości, jak i danych. Do tego operator daje nielimitowane SMS-y/MMS-y do wszystkich sieci komórkowych oraz PLAY NOW – pakiet start. W ramach oferty otrzymuje się też dodatkową kartę z internetem bezprzewodowym 300 GB z pełną prędkością, dzięki której z internetu można korzystać bez obaw także na innym urządzeniu – laptopie czy tablecie z modemem komórkowym lub routerze Wi-Fi.

Promocja jest także dostępna dla przedsiębiorców przenoszących swój numer do ofert Play L dla Firm oraz XL dla Firm.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play