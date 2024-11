Orange znosi opłaty za połączenia. Dotyczy trzech usług

Orange zapowiada zmiany w cennikach połączeń dla wybranych usług stacjonarnych. Operator nie będzie pobierał w nich opłat.

Mimo trwającej od lat popularności telefonii mobilnej telefonia stacjonarna wciąż znajduje swoje zastosowanie, zwłaszcza w urzędach i firmach. Takie też usługi świadczy pomarańczowy operator, który zapowiedział zmiany w cennikach połączeń dla wybranych usług stacjonarnych. Nowe zasady wejdą w życie już od 18 listopada 2024 roku.

W trzech usługach stacjonarnych już bez opłat

Zapowiadane przez Orange zmiany dotyczą usług:

Orange Stacjonarny w zakresie połączeń na krajowe numery stacjonarne,

w zakresie połączeń na krajowe numery stacjonarne, Nowy Orange Stacjonarny w zakresie połączeń na krajowe numery stacjonarne oraz do sieci Orange,

w zakresie połączeń na krajowe numery stacjonarne oraz do sieci Orange, Analogowa Linia dla Firm i Cyfrowa Linia dla Firm w zakresie połączeń miejscowych, strefowych i międzystrefowych oraz do sieci Orange.

Jak wyjaśnia Orange, te połączenia będą realizowane w ramach abonamentu, dlatego od 18 listopada 2024 r. operator nie będzie za nie pobierać opłat. Obecnie opłaty różnią się w zależności od wybranego planu – np. w Abonament Rozmowy 100 po przekroczeniu 100 minut w połączeniach na krajowe numery stacjonarne i komórkowe naliczane są opłaty w wysokości 20 groszy za minutę. Teraz opłaty za pierwszy rodzaj połączeń zostaną zniesione.

W swoim komunikacie Orange z obowiązku dodaje, że klienci, którzy nie akceptują tych zmian, do 18 grudnia mogą skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy. Ponieważ jednak zmiany polegają na obniżeniu cen, to operator może dochodzić od klientów zwrotu udzielonej ulgi.

