Orange ma nowe za darmo. Ucieszysz się

W ostatnią środę czerwca Orange nie sili się na wymyślne prezenty – i na pewno ucieszy to wielu użytkowników. W aplikacji „Mój Orange” czeka zgrabna paczka gigabajtów, idealna na letnie, urlopowe lub weekendowe wyjazdy.

Ostatnie dwie edycje cyklicznej akcji „Środy z Mój Orange”, podczas której operator rozdaje bonusy w aplikacji dla klientów, były dość poważne. Najpierw zaoferowano 60-dniowy dostęp do usługi Lokalizator Orange, tydzień później – dwumiesięczne testy kolejnej usługi, Zabezpiecz PESEL. Niewątpliwie są to przydatne i warte sprawdzenia rozwiązania, ale nie ma to jak zwykłe, proste gigabajty, które można wykorzystać, na co się chce. Dziś do odebrania jest ich całkiem ładna paczka.

Orange daje 20 GB darmowego internetu

Od dziś w aplikacji „Mój Orange” na odebranie czeka zgrabna paczka 20 GB. Z tego dobrodziejstwa będzie można korzystać na ustalonych już wcześniej zasadach – czyli tylko na terenie Polski i w aktualnym cyklu rozliczeniowym. Gdy cykl się skończy, wygasa również pakiet. Warto więc się wstrzymać z odbiorem, jeżeli termin ten przypada na najbliższe dni.

Na odebranie pakietu jest czas przez następne 6 dni, do 5 lipca 2023 r. Żeby zgarnąć 20 GB, trzeba tylko zalogować się do aplikacji „Mój Orange”, wejść do zakładki „Dla Ciebie” i tam odebrać prezent.

Z oferty skorzystają wyłącznie abonamentowi klienci Orange. Dla użytkowników ofert na kartę operator nie przygotował nic nowego.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Mockuper.net, Orange

Źródło tekstu: wł.