Oferta tygodnia Orange: taniej laptop Lenovo i smartfon Xiaomi

Dziś rusza kolejna oferta tygodnia w Orange Polska. Tym razem zaoszczędzić można nawet 603 zł, decydując się na zakup laptopa Lenovo IdeaPad 3. W niższej cenie dostępny jest również smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128 GB.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Firma Xiaomi ma w swojej ofercie sporo niedrogich smartfonów, które umożliwiają korzystanie z sieci 5G. Wśród nich jest model Mi 11 Lite 5G, który oferuje swoim użytkownikom wydajny chipset Qualcomm Snapdragon 780G, 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Do tego wyświetlacz AMOLED FullHD+, cztery aparaty fotograficzne (główny o rozdzielczości 64 Mpix) oraz akumulator o pojemności 4250 mAh.

W najnowszej ofercie tygodnia Orange smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G w konfiguracji 6/128 GB można kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 55,01 zł (oszczędzamy łącznie 168 zł),

(oszczędzamy łącznie 168 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 55,01 zł (oszczędzamy łącznie 168 zł),

(oszczędzamy łącznie 168 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 84,45 zł (oszczędzamy łącznie 160 zł).

Lenovo IdeaPad 3

Laptop Lenovo IdeaPad 3 to laptop klasy podstawowej z 14-calowym ekranem, który oferuje wystarczającą moc do wykonywania codziennych zadań. Wersja dostępna w ofercie tygodnia Orange napędzana jest procesorem AMD Athlon Silver 3050U, wspieranym przez 4 GB pamięci RAM. Do przechowywania danych mamy tu dysk SSD o pojemności 256 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Home S.

W ofercie tygodnia Orange laptop firmy Lenovo można kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 80 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 47,99 zł (oszczędzamy łącznie 603 zł),

(oszczędzamy łącznie 603 zł), z Orange Love 149,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 47,99 zł (oszczędzamy łącznie 600 zł),

(oszczędzamy łącznie 600 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 87,45 zł (oszczędzamy łącznie 50 zł).

