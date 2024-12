Orange rozdaje prezenty, czyli mikołajkowe zniżki u Pomarańczowych

Orange przygotował garść kolejnych prezentów mikołajkowych, tym razem dla abonentów. W jej ramach taniej można kupić wybrane urządzenia i akcesoria, oszczędzając nawet 1152 zł.

Z okazji zbliżających się Mikołajek, Orange wystartował z akcją promocyjną, która potrwa od 3 do 9 grudnia 2024 roku. Może to być idealna okazja, by zrobić sobie lub bliskim technologiczny prezent w atrakcyjnej cenie. W ramach oferty obniżono ceny wybranych smartfonów, laptopów i akcesoriów.

Co znajdziesz w promocji?

Orange przygotował różnorodną gamę produktów, które można kupić w niższych cenach w każdej ofercie Orange Love oraz z abonamentem komórkowym. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Plan L, oferujący nielimitowany internet 5G i korzystne ceny urządzeń. W promocyjnej ofercie znalazły się między innymi:

Dlaczego warto?

Promocja to nie tylko niższe ceny, ale także wygoda zakupów online. Zamawiając przez Internet, oszczędzasz czas i pieniądze, a wybrane urządzenia zostaną dostarczone prosto pod Twoje drzwi.

