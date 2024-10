Orange dostosowuje umowy do nowego prawa. Oto, co czeka karciarzy

Orange informuje o zmianach w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników ofert na kartę. Aktualizacja jest podyktowana wejściem w życie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, która zastępuje dotychczasową ustawę Prawo telekomunikacyjne. Nowe warunki będą obowiązywać od 10 listopada 2024 roku i dotyczą wszystkich użytkowników ofert na kartę, których numer został aktywowany przed tą datą.

Orange Polska to kolejny operator, który musi dostosować umowy łączące go z klientami do nowych uwarunkowań prawnych. Wynikają one z wejścia w życie nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Oto najważniejsze zmiany w Orange na kartę, które zaczną obowiązywać 10 listopada 2024 roku:

Zmiana warunków umowy. Orange wprowadza nowe zasady dotyczące zmiany warunków umowy. Oprócz wymogów ustawowych, operator będzie mógł zmieniać umowę ze względu na czynniki ekonomiczne (np. wzrost kosztów świadczenia usług, ceny rynkowe), technologiczne (np. rozwój nowych technologii) oraz prawne (np. zmiany legislacyjne).

Parametry jakościowe. Regulamin zawiera teraz szczegółowe informacje o parametrach jakościowych usługi dostępu do Internetu, takich jak opóźnienia transmisji danych, zmienność opóźnień i utrata pakietów. Klienci otrzymują więc bardziej precyzyjne dane na temat jakości świadczonych usług.

Zwrot środków. Uściślono zasady zwrotu niewykorzystanych środków z doładowań. Zwrot przysługuje w przypadku przeniesienia numeru do innego operatora lub wygaśnięcia umowy. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za dokonanie zwrotu.

Przeniesienie numeru. Nowy regulamin szczegółowo opisuje proces przeniesienia numeru do innego operatora. Zawiera również zapisy dotyczące odszkodowań w przypadku opóźnień lub nieuprawnionego przeniesienia numeru.

Odpowiedzialność operatora. Orange wprowadza zapisy dotyczące swojej odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa i ewentualne odszkodowania dla abonentów. Dotyczy to sytuacji, w których abonenci poniosą szkody w wyniku zaniedbań operatora.

Reklamacje. Regulamin uzupełniono o szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji, w tym reklamacji dotyczących nieprawidłowego naliczenia opłat.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Orange zapewnia udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak dostęp do informacji w alternatywnych formatach i pomoc w salonach Orange.

Ochrona danych. Dodano informacje o danych przetwarzanych na wniosek abonenta, np. w celu zwrotu środków.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w tym dokumencie (PDF).

Akceptacja zmian lub koniec umowy

Użytkownicy ofert Orange na kartę, którzy nie akceptują nowych warunków umowy, mają możliwość rozwiązania umowy do 10 listopada 2024 roku (formalnie, w praktyce w dowolnym momencie). Akceptacja zmian nie wymaga żadnych działań z ich strony.

Zobacz: T-Mobile dostosowuje umowy do nowego Prawa komunikacji elektronicznej

Zobacz: Plus zmieni umowy. Zerwiesz przed czasem, to zapłacisz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange