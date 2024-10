Orange daje 1000 GB. Oto co trzeba zrobić

Od października obowiązuje nowa promocja, w której Orange daje nawet 1000 GB internetu. Jest to bonus za przeniesienie numeru do Orange na kartę.

Podobną promocję Orange ogłosił w lipcu 2024 r., jednak jej ważność kończyła się 30 września. Od 1 października do 31 grudnia 2024 roku obowiązuje nowa promocja na nieco innych zasadach.

Wystarczy przenieść numer i wyrazić zgodę

Promocja „Bonus za przeniesienie numeru do Orange na kartę” to oferta skierowana do użytkowników Orange Free na kartę, którzy przenieśli numer do tej taryfy od innego operatora. Decyduje data przeprowadzenia tej operacji – promocją objęte są numery przeniesione od 1 maja 2024 roku.

Korzystając z nowej promocji, użytkownik Orange na kartę bez opłat może odebrać bonus w postaci pakietu 1000 GB za 0 zł oraz przedłużyć ważność konta głównego i bonusowych gigabajtów o jeden rok, korzystając z zalet usługi „Przedłużenie ważności konta głównego i GB” za 0 zł.

Trzeba jednak spełnić określone warunki. Promocyjna paczka 1000 GB składa się z dwóch części (600 GB + 400 GB) i przeznaczona jest dla klientów, którzy:

przenieśli numer do Orange na kartę nie wcześniej niż 1 maja 2024 roku,

roku, wyrazili w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie darmowego SMS-a o treści TAK pod numer 80290.

Po spełnieniu tych warunków użytkownik automatycznie otrzyma pakiet 1000 GB za 0 zł ważny przez taki sam czas jak środki na koncie głównym. Do tego klient skorzysta bezpłatnie z usługi „Przedłużenie ważności konta głównego i GB”, które przedłuża ważność środków z doładowań na koncie głównym o 1 rok od aktualnej daty ich ważności oraz ustanawia taki sam okres ważności bonusowych gigabajtów jak środków na koncie głównym.

Warunkiem przyznania bonusu 1000 GB jest aktywność numeru na połączenia wychodzące w chwili wyrażenia zgody.

Przyznany pakiet 1000 GB sumuje się ze środkami z innych promocji i jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed środkami z usług płatnych. Warto jednak pamiętać, że nie powiększa limitu GB w ramach Strefy 1 w roamingu.

Szczegóły w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange, opracowanie własne