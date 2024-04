Orange: taniej 5G ze smartfonem. Jest też nowa okazja na światłowód

Orange rusza z nową promocją wiosenną. Operator proponuje abonament 5G razem ze smartfonem 5G w przystępnej cenie, a także superszybki światłowód.

Oferta abonamentu 5G razem ze smartfonem 5G to propozycja dla klientów, którym zależy na dostępie do najszybszego internetu 5G, a jednocześnie szukają sprzętu w jak najniższej cenie.

Podpisując umowę na abonament w Planie XS na 24 miesiące, klienci otrzymują połączenia, SMS-y i MMS- y bez limitu w kraju i roamingu w UE oraz pakiet 5G danych w cenie od 45 zł/mies.

Do abonamentu 5G można dobrać smartfon 5G – jeden z trzech promocyjnych modeli, każdy w niskiej racie, czyli 14 zł przez 36 miesięcy.

Do wyboru są smartfony:

Motorola Moto G34 5G 8/128 GB

8/128 GB Samsung Galaxy A15 5G 4/128 GB

4/128 GB Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB (dostępny od 15 kwietnia 2024 r.)

Abonament 5G razem z ratą za smartfon 5G można więc mieć już od 59 zł/mies. Dokupując następny numer z Planem XS i telefonem 5G, cena oferty promocyjnej będzie jeszcze niższa – od 39 zł/mies., ponieważ klient skorzysta z dodatkowej zniżki za łączenie usług w Orange (pod warunkiem terminowej płatności).

Oferta dostępna jest dla wszystkich klientów, podpisujących nową umowę z operatorem. Powyższe ceny abonamentów uwzględniają rabaty: za e-fakturę - odbierany co miesiąc w Mój Orange oraz zgody marketingowe.

Łączny zasięg sieci 5G w Orange obejmuje 789 miast i ponad 31 tys. miejscowości. Operator oferuje także internet 5G w paśmie C o prędkości nawet 1 Gb/s, który obecnie jest dostępny w 160 miastach i miejscowościach. Zasięg tej technologii jest cały czas zwiększany.

Sprawdź szczegóły promocji tu.

Światłowód Pro 2.0 za dodatkowe 35 zł

Klienci, którzy przeniosą swój abonament komórkowy do pakietu Love Mini ze Światłowodem Pro 2.0 otrzymają – za połączenie usług – rabat 40 zł/mies. (przez 12 mies.). To znaczy, że dopłacając do dotychczasowego rachunku jedynie 35 zł/mies., przez pierwszy rok, będą korzystać z dwóch usług, czyli szybkiego internetu oraz abonamentu komórkowego za 89,99 zł/mies. W kolejnym roku umowy opłata wyniesie 129,99 zł/mies. Podane ceny uwzględniają rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe.

Przez pierwsze 12 miesięcy użytkownicy otrzymują w prezencie wzmacniacz Smartbox Wi-Fi 6 (po roku płatny 4,99 zł/mies.). Zapewnia on lepszy zasięg i moc sygnału Wi-Fi w mieszkaniu. Promocja dostępna jest również przy przejściu na wyższe pakiety – Love Standard i Extra (bez Netflix), a także dla nowych klientów – zmieniających technologię 5G/LTE na światłowód. Szczegóły promocji, wraz z dokładnymi cenami, dostępne są na stronie, infolinii i w salonach.

Wiosenna oferta Orange trwa od 4 kwietnia do 7 czerwca 2024 roku (przy urządzeniach objętych rabatami – do wyczerpania zapasów).

