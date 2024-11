OnePlus startuje z loterią na Black Friday. Można wygrać OnePlus Open

Zbliża się szaleństwo promocji Black Friday. Pierwszymi ofertami kusi już OnePlus. Można wygrać rozkładany smartfon OnePlus Open, a także taniej kupić zestawy sprzętów marki, ze sporymi zniżkami.

Promocje skierowane głównie do użytkowników urządzeń OnePlus to już stały punkt programu w kalendarzu marki. Na Black Friday producent zapowiada kolejne okazje, a już teraz kusi pierwszymi promocjami, z których można skorzystać poprzez aplikację OnePlus Store oraz przez główną stronę internetową OnePlus, ze sklepem dostępnym także dla polskich klientów.

Klikaj, by wygrać OnePlus Open

Pierwsza okazja to loteria dla użytkowników aplikacji. Wystarczy kliknąć w wirtualną maszynę losującą, by otrzymać szansę na wygraną. Główna nagroda to rozkładany OnePlus Open (1 sztuka), pozostałe to zegarek OnePlus Watch 2 (1 sztuka) i klawiatura OnePlus Keyboard 81 Pro (3 sztuki), a wszyscy uczestnicy otrzymują dodatkowo zniżkę 10 euro na zakup tabletu OnePlus Pad 2. Loteria trwa do 14 listopada.

Zniżkowe zestawy OnePlus

Loteria może nie wydawać się szczególnie atrakcyjna, bo biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter zabawy, szansa na trafienie prezentu jest niezbyt duża, za to bardziej kusić mogą promocyjne zestawy, proponowane przez OnePlus:

OnePlus Open w wersji specjalnej Crimson Shadow + OnePlus Watch 2 za 1673 euro, czyli ok. 7300 zł , taniej o 655 euro, czyli 2850 zł,

, taniej o 655 euro, czyli 2850 zł, OnePlus 12 + OnePlus Pad 2 + OnePlus Folio Case 2 za 1262 euro, czyli za 5500 zł – taniej o 475 euro (ponad 2 tys. zł),

– taniej o 475 euro (ponad 2 tys. zł), OnePlus Nord 4 + OnePlus Pad Go za 698,99 euro, czyli 3044 zł , taniej o 318 euro, czyli ok. 1400 zł,

, taniej o 318 euro, czyli ok. 1400 zł, OnePlus Nord CE4 Lite 5G + OnePlus Nord Buds 3 Pro za 308,99 euro, czyli 1345 zł, taniej o 169 euro, czyli ok. 740 zł.

OnePlus przygotował także kod rabatowy BLACKFRIDAY2024, który pozwoli na zakup wybranych produktów ze zniżką.

Szczegóły wszystkich promocji na stronie https://www.oneplus.com/pl/events/black-friday-2024.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała (Telepolis.pl), OnePlus

Źródło tekstu: Opracowanie własne