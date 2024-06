MediaMarkt sypie kasą. Promocja trwa do 9 czerwca

W Media Markt trwają dni Apple w aplikacji. W jej ramach, za każde wydane 1000 zł na zakup dwóch różnych produktów amerykańskiego giganta lub akcesoriów do nich, otrzymasz rabat w wysokości 100 zł.

Pobierz aplikację i zgarniaj korzyści

Zakupy w sieciach handlowych możemy robić między innymi przez Internet, a także mobilnie, przez aplikację. Tak jest na przykład w MediaMarkt. Korzystanie z aplikacji mobilnej sklepu bywa opłacalne, ponieważ na jej użytkowników czekają dodatkowe promocje, dzięki którym zakupy wybranych produktów są znacznie bardziej atrakcyjne.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji MediaMarkt, trzeba zacząć od jej pobrania ze sklepu Google Play lub App Store oraz jej zainstalowania na swoim smartfonie lub tablecie. Kolejny krok to zarejestrowanie się lub zalogowanie jako klient myMediaMarkt i gotowe. Można od teraz korzystać z kuponów, zbierać dodatkowe punkty i łapać okazje dostępne tylko w aplikacji.

Dni Apple w aplikacji

Do 9 czerwca 2024 roku (lub do wyczerpania zapasów) trwają dni Apple w aplikacji. W akcji tej zakupy produktów amerykańskiego giganta lub akcesoriów do nich są premiowane dodatkowym bonusem. Każde wydane 1000 zł to rabat w wysokości 100 zł.

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy:

zalogować się do swojego konta myMediaMarkt w aplikacji MediaMarkt,

dodać do koszyka dwa różne produkty biorące udział w promocji, o łącznej wartości co najmniej 1000 zł.

Cena zostanie automatycznie obniżona w koszyku zakupowym. Wystarczy wtedy dokończyć składanie zamówienia i cieszyć się zakupionym zestawem produktów. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Akcją promocyjną objęte są wszystkie produkty Apple oraz produkty z grup towarowych (innych marek):

578 - ETUI / POKROWIEC - IPHONE,

3960 - ETUI / POKROWIEC - INNE,

3952 - POWERBANK,

3956 - ŁADOWARKA SAMOCHODOWA,

3957 - PRZEWÓD DO ŁADOWANIA,

4270 - AKCESORIA TRUE WIRELESS,

347 - TABLET - INNE AKCESORIA,

3501 - ETUI I OSŁONY DO TABLETÓW APPLE,

3471 - URZĄDZENIA PERYFERYJNE DO TABLETÓW,

350 - INNE TORBY I ETUI OCHRONNE.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl, Media Markt

Źródło tekstu: Media Markt, opracowanie własne