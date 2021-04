Świąteczna promocja doładowań w lajt mobile

Na klientów lajt mobile na kartę czeka świąteczna niespodzianka. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, operator dodaje bonus do każdego doładowania od 10 zł, wykonanego online.

Aby skorzystać z promocji, należy wejść na stronę www.lajtmobile.pl i dokonać przy jej użyciu doładowania konta na kwotę od 10 do 100 zł brutto. Do doładowania wykonanego w ten sposób w dniach od 3 do 5 kwietnia 2021 roku zostanie doliczony bonus w wysokości 10% doładowania, na przykład:

przy doładowaniu kwotą 10 zł bonus wynosi 1 zł,

przy doładowaniu kwotą 50 zł bonus wynosi 5 zł,

przy doładowaniu kwotą 100 zł bonus wynosi 10 zł.

Środki w ramach Bonusu mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z Cennikiem Usług Komórkowych Przedpłaconych lajt mobile. Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

Źródło tekstu: lajt mobile