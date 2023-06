Lajtowe wakacje to dodatkowe gigabajty w niżej cenie

Z okazji wakacji lajt mobile wystartował z promocją dodatkowego pakietu Internetu, który jest teraz 3 razy tańszy niż zwykle.

Wakacje to czas, który wykorzystujemy chętnie do podróżowania po bliższej lub dalszej okolicy. Udając się na wycieczkę nie chcemy jednak pozbawić się kontaktu z bliskimi czy dostępu do Internetu, dlatego dodatkowe gigabajty w telefonie mogą się przydać. Rozumie to doskonale operator sieci lajt mobile, który przygotował na tę okazję wakacyjną promocję gigabajtów.

Od 21 czerwca do końca sierpnia 2023 roku klienci abonamentowi lajt mobile mogą kupić dodatkowy pakiet gigabajtów. W czasie trwania promocji paczka 10 GB kosztuje 5 zł. Ten sam pakiet ma standardowo cenę 15 zł, w czasie wakacji jest więc aż trzykrotnie tańszy.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy zalogować się do swojego panelu klienta i włączyć promocyjny pakiet. Opłata za dodatkowe gigabajty zostanie doliczona do kolejnej faktury.

Zobacz: Orange ogłasza lato pełne rabatów oraz Internetu bez końca

Zobacz: Revolut da ci nawet 1000 zł. Wystarczy spełnić jeden warunek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Lajt mobile