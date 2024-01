T-Mobile ulepsza infolinię. Wystarczy wybrać numer 8

Wśród swoich planów na bieżący rok T-Mobile ma nie tylko rozwój zasięgu prawdziwego 5G, ale także usprawnienia dotyczące infolinii i obsługi klientów. Już teraz operator może się pochwalić certyfikatem OK SENIOR.

T-Mobile Polska otrzymał certyfikat OK SENIOR, przyznany za rozwiązanie powstałe z myślą o obsłudze dojrzałych klientów i wdrożone na infolinii operatora.

Dzięki specjalnie przeszkolonym doradcom seniorzy otrzymują kompleksowe wsparcie w obszarze technologii, obsługi urządzeń oraz płatności, dostosowane do ich potrzeb. Operator przekonuje, że jest to jego sposób na walkę z wykluczeniem cyfrowym i promocję równego dostępu do cyfrowego świata.



Specjalna infolinia dla dojrzałych klientów została uruchomiona w minionym roku. Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, wystarczy na klawiaturze wybrać numer 8, aby skorzystać z udogodnień dla seniorów. Specjalnie przeszkoleni doradcy udzielą wsparcia m.in. na temat technologii, obsługi urządzeń, usług, procedur czy płatności, a nawet dostosowania wielkości czcionki w wysyłanych pismach.

Marzena Rudnicka (KIGS) i Małgorzata Rybak-Dowżyk (T-Mobile Polska), fot.: Piotr Gwiazdowski

Potwierdzeniem, że usługa jest dostosowana do potrzeb dojrzałych klientów i spełnia ich oczekiwania, jest otrzymany certyfikat znaku jakości OK SENIOR, przyznawany przez OK SENIOR Polska w partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Przeprowadzony audyt potwierdził, że seniorzy korzystający z infolinii wyrazili wysoką satysfakcję z obsługi.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym grupa klientów 55+ stale się powiększa. Dlatego tak ważne jest, aby firmy dostrzegały, że muszą się zmieniać i dostosowywać swoją ofertę do potrzeb również tej grupy użytkowników. Infolinia dla seniorów w T-Mobile to świetny przykład takiego działania

– mówi Marzena Rudnicka, Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

W ramach działań dla seniorów T-Mobile realizuje też inne projekty. Operator przygotował akcję „Sieć pokoleń”, w ramach której powstał specjalny kurs przybliżający od podstaw korzystanie z nowych technologii. Ponadto wspiera podopiecznych Fundacji „Pod Dębem”, przekazując im laptopy. W ramach prowadzonych działań przygotowywane są także różne oferty skierowane właśnie dla seniorów, czy poradniki dotyczące wyboru odpowiedniego urządzenia.

