Infinix zrzuca bombę. Smartfon z ładowaniem 180W taniej o 500 zł

Infinix rozpoczął ciekawą promocję na swoje smartfony, w ramach której można kupić ich modele w niższej cenie. Jednym z modeli objętych obniżką cen jest Infinix Zero Ultra i można go dostać o 500 złotych taniej.

Infinix jest świeżym graczem na polskim rynku i wiele osób może jeszcze nie mieć zaufania do marki. Dlatego też producent zachęca konsumentów ciekawymi promocjami do dołączenia do społeczności Infinix. Obniżka cen objęła nawet ich topowy model, czyli Infinix Zero Ultra. Jest to urządzenie łączące aparat 200 Mpix, wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED FHD+ i niezwykle szybkie ładowanie o mocy 180 W.

Infinix Zero Ultra taniej o 500 złotych

Topowy produkt Infinix został zaopatrzony w baterię o pojemności 4500 mAh, którą można naładować do pełna w niecałe 13 minut, co potwierdził nasz test, o którym więcej można przeczytać tutaj. Dodatkowo, Infinix Zero Ultra korzysta z jasnego ekranu (szczytowa: 900 nitów) AMOLED o rozdzielczości FHD+ a za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 920 z wbudowanym modułem 5G.

Producent poinformował o promocji, która trwa na ich oficjalnej stronie oraz u autoryzowanych partnerów handlowych. Teraz można kupić Infinix Zero Ultra w kolorze czarnym (Genesis Noir) już od 2499 zł. Jego cena poza promocją wynosi 2999 zł.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne