Huawei ogłasza wielkanocne promocje. Sprzęt o kilka stówek tańszy

Huawei rusza z Wielkanocną promocją. Już teraz w sklepie internetowym producenta można dostać wybrane urządzenia w dużo niższych cenach.

Sklep internetowy huawei.pl ruszył z akcją „Wielkanocne Okazje”. Od 3 do 18 kwietnia na klientów czekają specjalne oferty promocyjne na kilkanaście produktów. W tym okresie taniej będzie można nabyć niektóre laptopy, tablety, smartfony i smartwatche marki, a do części produktów objętych wielkanocną promocją Huawei dorzuca wartościowe prezenty.

Co więcej, cena sześciu urządzeń będzie mogła dodatkowo ulec obniżeniu po zastosowaniu specjalnego kuponu rabatowego. Szczegóły można znaleźć w tabeli poniżej:

Nazwa Produktu - Specyfikacja - Kolor Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna Cena po zastosowaniu kuponu Najniższa cena

z 30 ostatnich dni W prezencie Możliwość dokupienia w zestawie LAPTOPY HUAWEI MateBook D 15 2022 (Intel i7 / 16 GB / 512 GB / Srebrny) 4199 zł 3799 zł 3599 zł 3799 zł Mysz HUAWEI CD23 o wartości 179 zł i plecak HUAWEI CD66 o wartości 699 zł HUAWEI WATCH GT 2 za 499 zł HUAWEI Band 7 za 149 zł

Router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł HUAWEI MateBook D 16 2022 (Intel i7 / 16 GB / 512 GB / Szary) 5699 zł 4699 zł 4499 zł 4899 zł Mysz HUAWEI CD23 o wartości 179 zł i plecak HUAWEI CD60 o wartości 149 zł HUAWEI FreeBuds SE za 149 zł

Router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł HUAWEI MateBook D 14 2022 (Intel i5 / 8 GB / 512 GB / Szary) 3699 zł 3199 zł 2999 zł 3699 zł Mysz HUAWEI CD23 o wartości 179 zł i etui na laptopa. HUAWEI WATCH GT 2 za 499 zł HUAWEI FreeBuds SE za 149 zł

Router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł HUAWEI MateBook 16s (Intel i7 / 16 GB / 1 TB / Szary) 7499 zł 5499 zł 5299 zł 5499 zł Plecak HUAWEI CD66 za 199 zł HUAWEI FreeBuds 5i za 249 zł Router HUAWEI WiFi AX2 za 49 zł TABLET HUAWEI MatePad Pro 12.6 4299 zł 3799 zł 3599 zł 3599 zł HUAWEI Smart Magnetic Keyboard o wartości 699 zł, mysz HUAWEI CD23 o wartości 179 zł oraz etui. X SMARTWATCH HUAWEI WATCH GT 3 Pro Elegant 43 mm 2399 zł X 2199 zł 2399 zł X HUAWEI FreeBuds Pro 2 za 599 zł Pasek za 9.90 zł HUAWEI Scale 3 za 49 zł SMARTFON HUAWEI Mate 50 Pro 6499 zł 5799 zł X 5599 zł HUAWEI WATCH GT 3 Pro Sport lub Classic, przedłużona gwarancja

Jak zdobyć kupon rabatowy?

Produkty objęte kuponową promocją mają na karcie oznaczenie „Z kuponem taniej 200 zł” lub „Dodatkowe 200 zł rabatu z kuponem”. Aby otrzymać kupon, wystarczy wejść na stronę tę stronę, zalogować się na swoje konto przy pomocy HUAWEI ID i odebrać kupon (klikając w niego na stronie produktu). Zostanie on automatycznie przypisany do konta użytkownika i będzie można go zastosować przy zakupie urządzeń objętych promocją w akcji Wielkanocne Okazje. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a jej regulamin promocji dostępny jest tutaj.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe