Orange ma nowe prezenty z okazji środy. Warto zajrzeć do aplikacji

Dziś środa, więc w aplikacji Mój Orange można znaleźć kolejny prezent, a w zasadzie prezenty dla abonentów pomarańczowego operatora. Co tym razem oferuje Orange Polska?

Orange Polska zagląda do regularnego zaglądania do swojej aplikacji mobilnej. Każdej środy abonenci pomarańczowego operatora znajdą tam nowe prezenty. Tym razem jest ich kilka, a dokładnie trzy.

Pierwszy prezent, który można znaleźć w aplikacji Mój Orange, to dostęp do usługi Bezpieczne Dziecko na 2 miesiące za 0 zł. Dzięki niej rodzice mogą mieć łatwy wgląd w to, co ich pociechy oglądają w Internecie, blokując im dostęp do nieodpowiednich stron.

Dla abonentów, którzy już korzystają z usługi Bezpieczne Dziecko, przeznaczony jest drugi prezent. To darmowa paczka internetowa o wielkości 1 GB.

Z kolei wybrana grupa klientów w aplikacji Mój Orange znajdzie rabat na ratę na telefon, 10 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Może się to przydać każdemu, kto planuje zakup nowego urządzenia.

Wszystkie powyższe prezenty można znaleźć wyłącznie w aplikacji Mój Orange do najbliższego wtorku, 11 kwietnia 2023 roku. Dzień później będzie nowa oferta z okazji środy.

