Huawei tnie ceny na lato. Zniżki nawet 48%

Huawei wystartował z wielką promocją na lato. Można kupić taniej smartwatche, smartfony, słuchawki, tablety czy laptopy. Przecenionych produktów jest kilkadziesiąt, a zniżki sięgają nawet 48%.

Na lato Huawei ruszył z nową akcją promocyjną na lato. Obniżone zostały ceny na popularne urządzenia marki ze zniżkami nawet 48%, a dodatkowo do wybranych produktów dodawane są prezenty, można też dokupić akcesoria w obniżonych cenach. Promocja dostępna jest w sklepie huawei.pl, gdzie obowiązuje do 11 sierpnia 2024 lub do wyczerpania zapasów, a także w wybranych sklepach z elektroniką. Promocje na niektóre produkty trwają krócej.

Lista urządzeń w promocji jest wyjątkowo długa – obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Na kilka z nich warto zwrócić szczególną uwagę.

Huawei Watch FIT 3 ze słuchawkami w zestawie

Na stronie huawei.pl oraz u partnerów marki kupimy najnowszy Huawei Watch FIT 3 wraz ze słuchawkami Huawei FreeBuds SE 2 w zestawie, w prezencie lub za 1 zł. Za cały zestaw zapłacimy 699 zł. Promocja obowiązuje od 15 do 28 lipca 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie. Oferta dostępna jest w sklepie huawei.pl oraz w sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Media Markt oraz w Strefie Marki na Allegro.

Smartfony z zegarkiem Huawei Watch GT 4 w prezencie

Na lato producent proponuje też fotograficzne smartfony Huawei Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra, które można zakupić u partnerów i na stronie huawei.pl wraz z zegarkiem Huawei Watch GT 4 w zestawie, w prezencie lub za 1 zł. Same ceny smartfonów nie uległy zmianie – Pura 70 Pro kosztuje 5199 zł, Pura 70 Ultra - 6399 zł. Wartość zegarka Watch GT 4 wynosi od 999 zł, przy czym można wybrać różne warianty kolorystyczne i rozmiarowe.

Promocja trwa od 15 lipca do 4 sierpnia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Oferta dostępna jest w sklepie huawei.pl w sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Media Markt, w punktach sprzedaży sieci Plus oraz w Strefie Marki na Allegro.

Tablety z klawiaturą w zestawie

Huawei przygotował też obniżki na inne produkty. Tablet Huawei MatePad 11.5 S (WiFi 8GB/256GB z klawiaturą) z matowym ekranem i aplikacją do rysowania GoPaint dostępny jest za 1999 zł. Standardowa cena to 2199 zł. Do zestawu można dobrać również akcesoria w przystępnych cenach: rysik Huawei M-Pencil (3. generacji) za 199 zł, etui za 89 zł oraz mysz Bluetooth Huawei CD23 za 39 zł.

Huawei MatePad Pro 13.2” (WiFi 12GB/256GB) za 3999 zł, do którego w prezencie otrzymamy rysik Huawei M-Pencil (3. generacji), klawiaturę Huawei Smart Keyboard i etui oraz ochronę ekranu na rok. Do urządzenia można dokupić mysz Bluetooth Huawei CD23 za 39 zł.

Laptopy z promocji na huawei.pl

Tylko na huawei.pl kupimy najnowszy Huawei MateBook D 16 2024 (Win11/i5/8GB/512GB) w promocyjnej cenie 2399 zł, czyli aż 400 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (2799 zł). W prezencie otrzymamy również całkowicie za darmo gwarancję przedłużoną o dodatkowy rok oraz Microsoft 365 Family (12 mies.). Do sprzętu możemy dobrać mysz Bluetooth Huawei CD23 za 39 zł.

Kolejna propozycja to ultralekki laptop Huawei MateBook X Pro 2023 (WIN 11 Pro/i7/16GB/1TB) za 7499 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7999 zł). Nabywca otrzymuje również całkowicie za darmo gwarancję przedłużoną o dodatkowy rok, Microsoft 365 Family (12 mies.) oraz etui. Do sprzętu możemy dobrać mysz Bluetooth Huawei CD23 39 zł.

Słuchawki i zegarki na lato

W promocji czekają też słuchawki Huawei FreeClip za 799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) wraz z usługą wsparcia na wypadek zgubienia. Propozycja ta uprawnia do zakupu nowej słuchawki z 50% rabatem. Do słuchawek możemy dokupić opaskę sportową Huawei Band 8 za 149 zł, co stworzy idealny zestaw dla osób kochających aktywność, sport i muzykę.

Taniej możemy nabyć także smartwatch Huawei WATCH GT 4. Na wakacje obniżono ceny: damskiej wersji Classic Color Edition (tarcza 41 mm) na 1099 zł, a gratis otrzymamy do nich fluoroelastomerowy pasek Huawei Easy Fit 2 w kolorze niebieskim oraz męskiej Classic Color Edition (tarcza 46 mm) na 999 zł, a gratis otrzymamy do nich kompozytowy pasek Huawei Easy Fit 2 w kolorze czarnym.

Sprawdź ceny promocyjnych produktów na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), Huawei

Źródło tekstu: Huawei