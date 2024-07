Biegnij do Euro. Motorola Moto G52 jest jeszcze tańsza

Marzy Ci się nowy smartfon za niewielkie pieniądze? Motorola Moto G52 będzie idealna, a zapłacisz za nią tylko 549 złotych.

Motorola Moto G52 w promocji

Motorola Moto G52 spełni wszystkie wymagania. To smartfon z ekranem 6,6" (2400 x 1080) typu AMOLED, który będzie czytelny także w letnim słońcu. Smartfon kupisz z Androidem 12, ale Motorola obiecuje aktualizacje. Przy czym warto wiedzieć, że to jest „czysty” Android z drobnymi tylko dodatkami od Motoroli. Zasila go akumulator o imponującej pojemności 5000 mAh.

👉 Sprawdź cenę smartfonu Motorola Moto G52 👈

Kolejnym argumentem, który przemawia za Motorolą Moto G52 jest dźwięk stereo z głośników. Docenisz go, jeśli lubisz obejrzeć film bez słuchawek albo pograć. Jego aparat główny został zaś wyposażony w sensor głębi, który pozwoli Ci robić portrety z naturalnym rozmyciem tła. Główna matryca ma rozdzielczość 50 MPix i możliwość łączenia czterech pikseli w jeden (Quad Pixel), by zarejestrować więcej światła. Ponadto jest tu aparat 8 MPix z obiektywem szerokokątnym.

Jest jeszcze coś: gniazdo jack 3,5 mm. Podłączysz więc do niego swoje ulubione słuchawki z kablem.

Pełną specyfikację tego smartfonu znajdziesz w naszym katalogu:

kwiecień 2022 169 g, 7.99 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.6" - AMOLED (1080 x 2400 px, 399 ppi) Qualcomm SM6225 Snapdragon 680, 2,40 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne