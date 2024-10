Koniec ery 2G w Niemczech. Deutsche Telekom stawia na 5G

Deutsche Telekom, jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie, zapowiedział wyłączenie swojej sieci 2G w Niemczech do końca czerwca 2028 roku. To kolejny krok w strategii rozwoju i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, który nastąpi po wcześniejszym wyłączeniu sieci 3G. Wraz z tym posunięciem, firma planuje wykorzystać zwolnione pasmo częstotliwości 900 MHz do ulepszenia działania sieci 4G i 5G.

Rozwój sieci 5G i zasięg technologii

Obecnie sieć 5G Deutsche Telekom obejmuje ponad 97% populacji Niemiec, a plany przewidują, że do końca 2025 roku zasięg wzrośnie do 99%. Operator stawia na nowoczesne technologie, które mają poprawić jakość i dostępność usług, szczególnie w obszarach, które do tej pory były zależne od starszych generacji sieci, takich jak 2G. W tych miejscach planowane są modernizacje, które zapewnią co najmniej 4G, aby wreszcie umożliwić transmisję danych w obszarach, gdzie wcześniej możliwe były jedynie rozmowy telefoniczne.

Reorganizacja częstotliwości po wyłączeniu 2G

Po wyłączeniu sieci 2G, zwolnione pasmo częstotliwości 900 MHz ma zostać przeznaczone na technologie nowszej generacji. Pasmo to, ze względu na swoje właściwości propagacyjne, doskonale nadaje się do zapewnienia szerokiego zasięgu w obszarach wiejskich i trudno dostępnych. Pozwoli to na jeszcze lepsze wykorzystanie sieci 4G i 5G. Przeorganizowanie pasma umożliwi także szybszy rozwój Internetu rzeczy (IoT), który będzie mógł korzystać z bardziej zaawansowanych technologii, takich jak LTE-M czy NB-IoT.

Zmiany dla użytkowników końcowych

Dla użytkowników sieci komórkowych nadchodzące zmiany oznaczają konieczność dostosowania się do nowych technologii. Deutsche Telekom zaleca, aby osoby korzystające z telefonów opartych na technologii 2G wymieniły je z odpowiednim wyprzedzeniem na modele wspierające 4G lub 5G. Operator podkreśla również zalety takich rozwiązań, zwracając uwagę na poprawę jakości rozmów głosowych dzięki technologii VoLTE (Voice over LTE) czy 5G Voice over New Radio (VoNR).

Wpływ na urządzenia IoT

Szczególną uwagę zwraca się na urządzenia IoT (Internet rzeczy), które tradycyjnie wykorzystywały sieci 2G i 3G. Deutsche Telekom informuje, że dostawcy urządzeń IoT coraz częściej korzystają z nowszych technologii, takich jak 4G, 5G, LTE-M oraz NB-IoT, które zapewniają niezawodną transmisję danych nawet w trudno dostępnych miejscach. Telekom zaleca, aby dostawcy i użytkownicy już teraz zaczęli przygotowywać się do wymiany starszych modułów radiowych, zwłaszcza w przypadku urządzeń o długich cyklach serwisowych. Wczesne planowanie takiej wymiany może znacznie obniżyć koszty.

Koniec ery 2G

Wyłączenie sieci 2G to naturalny krok w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, a także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na szybki i niezawodny dostęp do danych. Jak podkreślają specjaliści, starsze technologie, takie jak 2G, nie są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom dotyczącym przesyłu danych, stąd ich miejsce zajmują nowsze generacje sieci mobilnych. Pasmo 900 MHz, które do tej pory było wykorzystywane między innymi przez sieci 2G, odegra kluczową rolę w rozwoju 4G i 5G, a także w dalszym rozwoju technologii IoT.

Zobacz: Play tak zaczął gasić, że zrobił pożar. Tylko informacyjny, ale jednak

Zobacz: Orange wyłączy 2G i 3G. Ma na to plan

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Deutsche Telekom, Mobile World Live