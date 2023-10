Biedronka z bezkompromisową promocją. Dwa w cenie jednego

Kup w sklepie internetowym Biedronki jeden smartwatch Tracer SM6 Opal, a drugi taki sam dostaniesz za symboliczne 1 zł.

Czy zakup smartwatcha z najniższej półki cenowej ma sens, to temat na całą debatę, ale faktem jest, że gdyby ktoś się na to właśnie zdecydował, to Biedronka ma całkiem kuszącą ofertę.

Począwszy od niedzieli 8 października, do każdego zakupionego w regularnej cenie 199 zł smartwatcha Tracer SM6 Opal dyskont dorzuci drugie takie samo urządzenie za 1 zł. Taka promocja dostępna będzie w sklepie internetowym przez równe dwa tygodnie albo do wyczerpania zapasów.

Tracer SM6 Opal – specyfikacje i możliwości

Tracer SM6 Opal to typowy przedstawiciel klasy tanich smartwatchy, które złośliwi nazywają opaskami fitness o wyglądzie zegarka. I jest to określenie esencjonalne, gdyż gadżet wprawdzie łączy się ze smartfonem, ale nie ma możliwości instalowania własnych apek.

Na tarczy o średnicy 46 mm znajdziemy tu ekran IPS, cechujący się przekątną 1,28'' i rozdzielczością 240x240 px, który pozwoli zarówno skorzystać z wbudowanych narzędzi sportowych, jak i odczytać dane z sensorów.

Jeśli chodzi o te drugie, to SM6 Opal ma wbudowany krokomierz i akcelerometr a nawet pulsometr i oksymetr, dzięki czemu pozwala monitorować nie tylko tętno, ale też natlenienie krwi. Przynajmniej w teorii. Prócz tego wyświetla powiadomienia z telefonu, a nawet, jak zapewnia producent, umożliwi przeprowadzenie rozmowy.

Wedle oficjalnych danych, akumulator w trybie czuwania wytrzyma nawet 15-18 dni, choć redakcja pozwoli sobie zauważyć, że dane te są mocno optymistyczne. Dodajmy, ładowanie odbywa się poprzez konektor zgodny z USB.

Tracer SM6 Opal w Biedronce – cena, dostępność

Oficjalna cena zegarka Tracer SM6 Opal na polskim rynku to 199 zł, czyli dokładnie tak, jak proponuje Biedronka. Rzecz polega na tym, że tym razem wykładając rzeczoną kwotę, można mieć de facto nie jeden, lecz dwa egzemplarze.

Planowo promocja potrwa do 22 października, aczkolwiek sieć tradycyjnie zastrzega, że oferta może skończyć się wcześniej, po wyczerpaniu zapasów magazynowych.

