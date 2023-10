Polacy zapłacą więcej za usługi Apple. Wzrost cen jest dwucyfrowy

Apple podniósł w Polsce ceny pakietu One, który pozwala na korzystanie z subskrypcji czterech usług amerykańskiego giganta. Podrożała również jedna z usług składowych, i to aż o 40%.

Apple One to pakiet oferowany przez giganta z Cupertino, który pozwala korzystać z subskrypcji jej czterech usług:

iCloud+ (50 GB w wersji "Dla Ciebie" i 200 GB w wersji "Dla rodziny"),

tv+ (usługa VOD),

Music,

Arcade (gry).

Zobacz: Apple wydaje iOS 17.1. Aktualizacja rozwiązuje kilka problemów

Zobacz: Apple Watch z rewolucyjną funkcją. Wielu użytkowników na to czekało

Pakiet Apple One w wersji dla jednej osoby kosztuje teraz 39,99 zł miesięcznie (o 5 zł więcej) i pozwala zaoszczędzić 39,99 zł w porównaniu do sumy cen usług, które obejmuje. Za wariant rodzinny pakietu, który daje dostęp do usług Apple maksymalnie sześciu osobom, zapłacimy 49,99 zł miesięcznie (również o 5 zł więcej niż jeszcze tydzień temu), co daje oszczędności rzędu 49,99 zł.

Nowy cennik Apple One

Apple Arkade za 40% więcej

Analizując nieco dokładniej cennik usług Apple One teraz oraz z 21 października tego roku (dzięki archive.org) można zauważyć, że za wzrost ceny pakietu Apple One odpowiada wyższa opłata za usługę Apple Arcade. Ta podrożała z 24,99 zł miesięcznie do 34,99 zł miesięcznie, czyli aż o 40%.

Cennik Apple One z 21 października 2023 roku

Zobacz: Orange podnosi ceny, ale o dziwo, możesz się ucieszyć

Zobacz: Canal+ zdrożeje. Polacy zapłacą nawet o 36% więcej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Shutterstock, Apple

Źródło tekstu: Apple