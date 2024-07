Apple iPhone 15 w doskonałej promocji. Tak tanio jeszcze nie było

Sieć sklepów x-kom nie przestaje zaskakiwać. Tym razem do oferty promocyjnej trafił obiekt westchnień wielu osób — sam Apple iPhone 15. Cena jest doskonała, najniższa na rynku, ale jest jedno ale.

Apple iPhone 15 to najprostszy model w serii, ale zarazem najpopularniejszy, z racji jego bardziej przystępnej ceny. Tak o nim pisaliśmy w naszej premierowej recenzji, którą w całości znajdziecie pod tym adresem:

Nowy iPhone jest świetnie wykonany, ma doskonały wyświetlacz (pomijając odświeżanie), a wydajnością idzie ramię w ramię z tegorocznymi flagowcami z Androidem. Bardzo pozytywne wrażenie robi też tutejszy aparat. Może i nie jest on królem technikaliów, ale wykonane nim fotografie prezentują się naprawdę fantastycznie – a o to przecież chodzi, prawda? Osoby przesiadające się z Androida z pewnością docenią, że nowy iPhone nareszcie posiada złącze USB-C. No i wisienką na torcie pozostaje oprogramowanie oraz doskonała integracja z resztą ekosystemu giganta z Cupertino.