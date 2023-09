iCloud+ puchnie, by pomieścić Twoje pliki

Apple rozszerza ofertę iCloud+ o dwa nowe plany. To nawet aż 12 TB miejsca w chmurze na zdjęcia oraz filmy z iPhone'a czy iPada oraz inne pliki.

Dla użytkowników sprzętu firmy Apple, czyli iPhone'ów, iPadów i innych Maców, naturalną rzeczą jest korzystanie z chmury iCloud. Usługa chroni ich dane oraz oferuje automatyczne tworzenie backupów, do których dostęp można mieć z dowolnego miejsca. Za darmo można otrzymać 5 GB miejsca, co nie wystarczy na zmieszczenie zbyt wielu plików. Osoby potrzebujące więcej przestrzeni, powinny skorzystać z usługi iCloud+.

Nowe plany w iCloud+

Do tej pory oferta iCloud+ składała się z trzech pakietów, które dawały od 50 GB do 2 TB miejsca w chmurze. Teraz dołączyły do nich dwa kolejne plany, gdzie pojemność przestrzeni na dane urosła do 6 TB oraz 12 TB.

Na usługę iCloud+ można przejść na iPhonie, iPadzie, iPodzie touch, Macu oraz komputerze PC.

iCloud+ – ile to kosztuje?

iCloud+ to usługa płatna. Jej aktualny cennik, uzupełniony o nowe plany, wygląda teraz tak:

50 GB – 4,99 zł miesięcznie,

miesięcznie, 200 GB – 14,99 zł miesięcznie,

miesięcznie, 2 TB – 49,99 zł miesięcznie,

miesięcznie, 6 TB – 149,99 zł miesięcznie,

miesięcznie, 12 TB – 299,99 zł miesięcznie.

Zobacz: iOS 17 dopieści Polaków. Na tę zmianę czekaliśmy latami

Zobacz: Szwajcar na nowego iPhone'a musi pracować 4 dni. A Polak?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: nikkimeel / Shutterstock.com, Apple

Źródło tekstu: Apple