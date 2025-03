T-Mobile zapłaci 127,5 mln zł kary. Chodzi o kradzieże kart SIM

SIM Swapping, czyli wyłudzenie duplikatu karty SIM

Wyłudzenie duplikatu karty SIM przez przestępcę może dla nas stanowić coraz większe zagrożenie. To przez SMS-y weryfikacyjne autoryzowane są transakcje bankowe czy resetowane hasła do platform Social Media i wielu innych serwisów. Jak się jednak okazało, najwięcej do stracenia mają posiadacze kryptowalut.