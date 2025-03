T-Mobile: pierwszy miesiąc bez limitu dostaniesz za 0 zł

T-Mobile zachęca klientów usług na kartę do wyboru oferty cyklicznej , proponując im darmową paczkę 200 GB . Ale to nie wszystko – można również dostać pierwszy miesiąc oferty za 0 zł.

Od dziś do 31 maja 2025 r. użytkownicy taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę mogą aktywować ofertę cykliczną GO! L, w której pierwszy miesiąc otrzymują za darmo. Pozwoli to na korzystanie z dobrodziejstw nielimitowanych połączeń telefonicznych (w Polsce i w Strefie Roamingowej 1A) oraz wiadomości SMS i MMS, a także z paczki 30 GB z dostępem do technologii 5G i 5G Bardziej.