T-Mobile rozdaje darmowe gigabajty. Znajdziesz je w aplikacji

T-Mobile przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów korzystających z taryfy GO! na kartę oraz abonentów MIX. W ramach promocji „Pakiet Magenta Moments 10 GB na 7 dni” użytkownicy mogą otrzymać darmowy pakiet 10 GB Internetu do wykorzystania przez tydzień. Oferta obowiązuje od 20 do 24 marca 2025 roku lub do momentu jej wycofania przez operatora.