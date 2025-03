T-Mobile i Dawid Podsiadło burzą bariery sąsiedzkie

Spot, który łączy

Nowa odsłona kampanii T-Mobile pokazuje, jak łatwo można nawiązać kontakt z sąsiadami. W najnowszym spocie reklamowym Dawid Podsiadło – ambasador marki – inspiruje Polaków do wyjrzenia poza własny balkon, uśmiechnięcia się do sąsiada czy nawet pomachania do niego. Ta drobna interakcja może stać się pierwszym krokiem do budowania bliższych relacji i lepszego sąsiedztwa.