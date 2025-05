T-Mobile: możesz zgarnąć okulary wykonane ze starych telefonów

W dniach 23-25 maja polscy gracze znowu połączą siły, by wesprzeć Szlachetną Paczkę w projekcie „Gra Paczka”. Podczas wydarzenia najlepsi polscy gracze prowadzą transmisje live, zachęcając swoich widzów do udziału w konkursach z nagrodami i wpłat na rzecz organizacji pomocy dla najbardziej potrzebujących osób w Polsce. T-Mobile jako główny partner tego wydarzenia tym razem zachęca też uczestników do łamania barier międzypokoleniowych.