T-Mobile zwiększa zasięg 5G Bardziej. Kolejne miasta na mapie

Nowe lokalizacje na mapie 5G Bardziej

W ostatnich dniach lepszym zasięgiem mogą cieszyć się mieszkańcy takich miast, jak Aleksandrów Łódzki, Ciechanów, Elbląg, Gdańsk, Iława, Kraków, Kutno, Łomża, Łowicz, Piaseczno, Płock, Radom, Toruń i Wrocław. To jednak nie wszystko – do sieci dołączyły także Mała Wieś, Miastko, Warka oraz Podkowa Leśna, które po raz pierwszy uzyskały dostęp do 5G Bardziej.