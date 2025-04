T-Mobile: 9 miast z szybszym 5G Bardziej. Rozbudowa sieci trwa

5G w paśmie C , czyli w T-Mobile usługa 5G Bardziej, przestało już być technologiczną nowinką , na dobre wkracza do naszego sieciowego krajobrazu, a oczekiwania klientów rosną – chcą szybkiego internetu w telefonie wszędzie, gdzie się tylko da.

W minionych dniach, od ostatniej środy, T-Mobile włączył 5G Bardziej na 21 stacjach bazowych . Oznacza to, że w kwietniu do sieci dołączyło prawie 60 nadajników z szybkim 5G. Łącznie usługę dostarcza już 3678 stacji rozlokowanych w całej Polsce, co według operatora oznacza dostęp do niemal połowy populacji Polski.

T-Mobile zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. W praktyce, jak wynika z marcowego rankingu SpeedTest.pl, średnia prędkość pobierania danych w 5G wyniosła w T-Mobile 286 Mb/s, na co wpływ ma także wolniejsze pasmo 2100 MHz.