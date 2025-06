Światłowód FTTH na coraz większym obszarze. Zasięg rośnie

Jak co miesiąc operator prowadził też prace modernizacyjne, które unowocześniają sieć HFC do standardu FTTH – tym razem działania te objęły ponad 35 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty w maju zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 48 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1 mln to sieć światłowodowa.