ZTE Axon 30 z aparatem podekranowym od września zamówisz też do Polski

ZTE zapowiada globalną dostępność telefonu ZTE Axon 30 z 5G oraz przednim aparatem umieszczonym pod ekranem. Telefon z ogromnym ekranem prawie 7 cali, ciekawymi funkcjami fotograficznymi i multimedialnymi będzie można zamówić także do Polski.

ZTE Axon 30 to najnowszy przedstawiciel serii, do której należą znane już modele ZTE Axon 30 Pro i Axon 30 Ultra. W porównaniu do nich smartfon ma nieco skromniejszą specyfikację, ale wyróżnia się aparatem do selfie umieszczonym pod ekranem.

Zobacz: Rusza otwarta sprzedaż smartfonu ZTE Axon 30 Ultra

Wyświetlacz ZTE Axon 30 pozbawiony jest wycięć na aparat, a zastosowana w nim matryca AMOLED ma przekątną aż 6,92 cala, proporcje kinowe 20.5:9 i rozdzielczość 1080 x 2460. 10-bitowy ekran telefonu według producenta zapewnia pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3 i wyświetla 1,07 mld kolorów. Ochrona wzroku przed niebieskim światłem gwarantowany jest przez certyfikat TUV.

Multimedialne możliwości telefonu Axon 30 zwiększają głośniki stereo z systemem DTS:X Ultra i dźwiękiem 3D.

Sercem Axona 30 jest chipset Snapdragon 870G – wyższe modele mają Snapdragona 888. Taktowanie procesora sięga 3,2 GB, a pamięć RAM można dodatkowo rozbudować wirtualnie z pamięci UFS 3.1 o kolejne 5 GB. Producent wprowadza do sprzedaży warianty 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB. Wydajność smartfonu i kulturę pracy gwarantować ma także potrójny system chłodzenia, składający się z dużej komory próżniowej chłodzonej cieczą, żelu termicznego i materiału kompozytowego na bazie miedzi grafenowej.

ZTE Axon 30 zapewnia łączność 5G, w czym pomaga nowa antena 3.1 z systemem anti-lock, usprawniającym połączenia z siecią. Producent przekonuje, że w nowym modelu tak rozplanował rozmieszczenie anten, że siła sygnału jest o 100% większa niż w poprzedniej serii.

Z tyłu obudowy znalazł się główny aparat 64 Mpix (f/1,8), któremu towarzyszy aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 120 stopni), aparat do makro 5 Mpix (f/2,4, 3 cm) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4).

Ukryty pod ekranem aparat do selfie ma rozdzielczość 16 Mpix (f/2.0). Pierwszy raz to rozwiązanie znalazło się modelu ZTE Axon 20, gdzie jednak dość marnie wypadało w testach. Teraz jednak ZTE wprowadziło druga generację tego rozwiązania, nanosząc zmiany sprzętowe i programowe. Za sprawne przełączanie warstw ekranu i ukrywanie aparatu odpowiada osobny procesor obrazu.

Zobacz: DxOMark: podeakranowy aparat w ZTE Axon 20 5G wypada słabo

Zobacz: Aparat pod ekranem telefonu to niewypał, ale ZTE próbuje dalej

ZTE chwali się też zaawansowanymi funkcjami swoich aparatów. Poza zestawem klasycznych filtrów jest to także możliwość importowania plików z tablicami 3D Lut, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych zdjęć według upodobań użytkowników. Na przykład można zmienić kolor niektórych obszarów zgodnie z własnymi potrzebami. Rozbudowane efekty znajdziemy także po przełączenie się na kamerę.

Energię do pracy zapewnia bateria 4200 mAh z szybkim ładowaniem 55 W. Obudowa telefonu ma zaledwie 7,8 mm, a masa wynosi 189 g. Tył wykonany jest z kompozytowego materiału polimerowego 3D, z nano teksturą z efektem holograficznym, który powoduje, że telefon połyskuje różnymi odcieniami. Wszystkim zarządza Android 11 z interfejsem myOS 11.

ZTE Axon 30 zadebiutuje na całym świecie 9 września. Wejdzie też do sprzedaży w Europie i będzie go można kupić z dostawą do Polski na stronie https://ztedevices.com Cena modelu 8/128 GB to 499 euro (2278 zł), a wariantu 12/256 – 599 euro (2735 zł).

Zobacz: Xiaomi MIX 4 oficjalnie: ceramiczna obudowa, aparat pod ekranem i ładowanie 120 W

Zobacz: ZTE prezentuje smartfony z serii Blade V30



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: wł., ZTE