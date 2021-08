Xiaomi usuwa Mi z nazw telefonów

Xiaomi kończy z jedną z najbardziej rozpoznawalnych rzeczy - nie będzie już telefonów Xiaomi Mi. Teraz będą tylko Xiaomi.

Xiaomi to marka, która długim marszem doszła w końcu do miana największego producenta smartfonów na świecie. Już wcześniej Xiaomi zasiadł na tronie w Polsce. Użytkownicy są przyzwyczajeni do smartfonów Xiaomi Mi, Redmi czy Poco. Okazuje się jednak, że w tej kwestii czeka ich dość spora zmiana. Nie będzie już bowiem telefonów Xiaomi Mi. Teraz będzie to jedynie Xiaomi. Człon Mi był w nazwie telefonów Xiaomi od samego początku i pierwszego telefonu producenta. Był to model Xiaomi Mi 1. Następnym urządzeniem będzie jednak Xiaomi 12. Nie będzie jednak zmieniania nazwy już istniejących serii - dalej będzie można kupić Xiaomi Mi 11.

Chińczycy już wcześniej przygotowywali się do takiego ruchu. Z większości telefonów w Państwie Środka już wcześniej zniknęła nazwa Mi. Teraz po prostu producent przestał ukrywać się ze swoimi nowymi zwyczajami. Mi nie zniknie jednak z symbolu firmy. Lei Jun - twórca Xiaomi - mówił, że Mi wywodzi się od dwóch rzeczy. Pierwsza to Mobile Internet, a druga to Mission Impossible.

