Powrót do szkoły z Xiaomi – jakie gadżety warto kupić?

Koniec wakacji nie musi być przerażający! Zadba o to Xiaomi, które z okazji powrotu do szkoły przygotowało specjalną promocję. Doradzamy, jakie gadżety warto kupić.

Xiaomi Redmi 9 + Mi Power Bank 3 10000 mAh (18 W) – by pozostać w kontakcie

Dobry telefon wcale nie musi być drogi – w innym przypadku Xiaomi Redmi 9 nigdy nie mógłby trafić na sklepowe półki. To świetny przykład urządzenia, które w rozsądnej cenie potrafi zaoferować niemal wszystko to, czego oczekujemy od współczesnego telefonu. Dobrej jakości wyświetlacz? Jest – mamy tu panel IPS o przekątnej 6,53” oraz rozdzielczości Full HD+. Dobra wydajność? Jak najbardziej – dba o nią procesor MediaTek Helio G80. Wytrzymała bateria? I to jeszcze jak! Na pokładzie znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 5020 mAh, który spokojnie powinien wytrzymać kilka dni z dala od ładowarki.

Gdyby jednak dla kogoś nadal było to mało, Xiaomi przygotowało kuszącą promocję. Kupując Xiaomi Redmi 9 w ich oficjalnym sklepie w zestawie dostajemy podręczny, kieszonkowy "akumulatorek" USB Mi 18W Fast Charge Power Bank 3 o pojemności 10 000 mAh. W praktyce oznacza to trzykrotnie więcej czasu z dala od gniazdka w poręcznej, kompaktowej formie.



Xiaomi Mi 10T 5G + Mi Box S – rozrywka na najwyższym poziomie

Jeśli natomiast oczekujemy od smartfona nieco więcej, warto rzucić okiem na model Xiaomi Mi 10T 5G. To prawdziwy pogromca flagowców z wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 855, który bez problemu poradzi sobie z każdym zadaniem oraz z każdą grą, jaką znajdziemy w Sklepie Google Play. Zresztą mobilni gracze powinni go docenić jeszcze za kilka innych atutów, takich jak świetnej jakości wyświetlacz o odświeżaniu aż 144 Hz czy wbudowane głośniki stereo.

Xiaomi Mi 10T 5G to jednak znacznie więcej, niż tylko ciekawa alternatywa dla przenośnej konsoli. W końcu na pokładzie znajdziemy również łączność 5G, wydajny akumulator o pojemności 5000 mAh oraz niezły aparat 64 MP, pozwalający na nagrywanie filmów w rozdzielczości nawet 8K.

Do tego kupując telefon w sklepie Mi Home dostaniemy w ramach gratisu Xiaomi Mi Box S, czyli jedną z najpopularniejszych przystawek telewizyjnych na rynku. To praktyczny gadżet, dzięki któremu nawet posiadacze starszych telewizorów będą mogli cieszyć się pełnym wachlarzem korzyści zapewnianych przez platformę Android TV – i to w rozdzielczości nawet 4K.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – sprytny sposób na omijanie miejskich korków

Koniec wakacji oznacza jedno: już wkrótce trzeba będzie wrócić do szkoły, na uczelnię albo – w przypadku tych nieco starszych „dzieci” – do pracy. Tym razem osobiście. Dla wielu z nas oznacza to dobrych kilka godzin każdego tygodnia spędzonych w korkach albo zatłoczonej komunikacji miejskiej. Na całe szczęście można tego uniknąć i jest na to bardzo prosty sposób: wystarczy zainwestować w hulajnogę elektryczną.

Tak się zresztą składa, że jest na to bardzo dobry moment, ponieważ w atrakcyjnej cenie możemy kupić Xiaomi Mi Electric Scooter 1S. To świetny model o bardzo dobrych parametrach. Wbudowany akumulator zapewnia zasięg nawet 30 km na jednym ładowaniu, czyli w sam raz, żeby komfortowo podróżować po mieście. Dodatkowo hulajnoga jest świetnie wykonana, posiada udogodnienia w postaci m.in. systemu E-ABS oraz wygodnej deski rozdzielczej, zapewniającej dostęp do najważniejszych funkcji, a w razie potrzeby złożymy ją w trzy sekundy i weźmiemy ze sobą.

Czy są lepsze sposoby na poruszanie się po mieście? Być może. Ale sprytniejsze? Na pewno nie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi, Unsplash

Źródło tekstu: własne