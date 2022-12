Xiaomi wybuchł nagle. Nastolatek solidnie poturbowany

Wybuchający smart marki Xiaomi zranił 13-letniego chłopca, gdy ten na nim grał.

Wygląda na to, że kolejny smartfon wybuchł i ranił swojego użytkownika. Tym razem do sytuacji doszło w Indiach w mieście Mathura w stanie Uttar Pradesh. Poszkodowany został 13-letni chłopiec.

Wybuchający smartfon Xiaomi

W trakcie wydarzenia 13-letni chłopiec grał na swoim smartfonie marki Xiaomi. Dostał go od swojego ojca, który wierzył, że urządzenie będzie dla dziecka pomocne w nauce.

Mężczyzna w pewnym momencie usłyszał wybuch w salonie. Na miejscu znalazł syna leżącego na łóżku z poranioną klatką piersiową i spalonymi ciuchami. Chwilę zajęło mu zrozumienie sytuacji, ale gdy zauważył zniszczony telefon, wszystko stało się jasne.

Chłopiec został zabrany do szpitala. Jego życiu prawdopodobnie nic nie zagraża, ale nie zmienia to faktu, że cała sytuacja jest tragiczna.

Nie wiadomo, co spowodowało wybuch. Możliwości może być kilka, w tym przede wszystkim uszkodzenie akumulatora. Świetnie wytłumaczył to Piotr Urbaniak w swoim tekście "Dlaczego smartfony wybuchają? Wyjaśnijmy". W przypadku długiego grania mogło też dojść do przegrzania urządzenia.

Nie jest to pierwszy raz, gdy dochodzi do wybuchu smartfonu marki Xiaomi. Jednak chińska firma nie jest tutaj żadnym niechlubnym wyjątkiem. Do podobnych sytuacji dochodziło także z modelami innych firm, w tym Samsunga.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Inventia