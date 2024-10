Xiaomi Smart Band 9 Pro. Wiemy, jak wygląda i co potrafi

Wyciekły grafiki ukazujące najnowszy model opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro. Chiński producent wprowadził kilka interesujących zmian.

Zmiany Xiaomi Smart Band 9 Pro

Pierwszą zmianą, jaka rzuca się w oczy to wyświetlacz, który jest nie prostokątny, lecz lekko zakrzywiony. Ponadto pasek ma teraz zapięcie przypominające Apple Watch. Oprócz tego wygląda na to, że Xiaomi zrezygnowało z metalicznych, lśniących ramek na rzecz matowej faktury. Rendery sugerują również, że mamy do czynienia z większym wyświetlaczem i węższymi ramkami.

Obrazki koncepcyjne, które wyciekły zwiastują również trzy kolory, w których akcesorium będzie dostępne: srebrny, złoty i czarny.

Nie wiadomo, jakie usprawnienia znajdą się pod obudową - dla przypomnienia Band 8 Pro odznaczało się 1,74-calowym ekranem AMOLED z rozdzielczością 336 x 480 pikseli, 60 Hz odświeżaniem i szczytową jasnością 600 cd/m2. Poprzednik miał również funkcje biometryczne takie, jak monitoring tętna, saturacji, poziomu stresu i snu, a także wodoodporność 5 ATM oraz 150 trybów sportowych i algorytmów.

