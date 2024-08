Xiaomi wprowadza na globalny rynek nowy tablet Redmi

Xiaomi wprowadza na globalny rynek tablet Redmi Pad SE 8.7 oraz jego wariant 4G. Urządzenia te mają sprostać potrzebom użytkowników szukających zarówno rozrywki, jak i wydajności w podróży.

Redmi Pad SE 8.7 to najnowszy tablet tej należącej do Xiaomi marki, który trafia na globalny rynek. Urządzenie ma wymiary 211,58 x 125,48 x 8,8 mm i waży 373 g lub 375 g w wariancie 4G. Urządzenie zostało wyposażone w 8,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1340 x 800 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. Tablet ma dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 Mpix z tyłu oraz 5 Mpix z przodu.

Sercem urządzenia jest wykonany w technologii litograficznej 12 nm układ MediaTek Helio G85. Współpracuje on z maksymalnie 6 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej eMMC 5.1. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci o pojemności do 2 TB. Tablet w jednej z wersji obsługuje sieci komórkowe LTE. W zestawie jest też łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3, a do tego radio FM i gniazda Jack 3,5 mm oraz USB-C.

Redmi Pad SE 8.7 jest zasilany akumulatorem o pojemności 6650 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem HyperOS. Do urządzenia można dokupić gustowne i użyteczne etui.

Dostępność i cena

Redmi Pad SE 8.7 jest dostępny w przedsprzedaży, a regularna sprzedaż ma ruszyć 21 sierpnia 2024 roku. Obie wersje (z 4G LTE i bez) można zamówić w trzech wersjach kolorystycznych: Graphite Gray (grafitowej), Aurora Green (zielonej) i Sky Blue (niebieskiej). Cena wariantu podstawowego zaczyna się od 139 euro (594 zł), natomiast za wersję 4G trzeba zapłacić co najmniej 179 euro (765 zł). Etui na tablet kosztuje 19 euro (81 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi