Xiaomi Redmi Note 14 Pro już we wrześniu dopieści fanów marki

Xiaomi Redmi Note 14 Pro już we wrześniu trafi na rynek. Szykuje się kolejny mocny przedstawiciel średniej półki cenowej smartfonów.

Do sieci trafił właśnie pierwszy render nadchodzącego Xiaomi Redmi Note 14 Pro. To, co rzuca się w oczy to rezygnacja z aparatów umieszczonych na boku obudowy na rzecz symetrii i pokaźnych rozmiarów centralnie umieszczonej wyspy aparatów. Chociaż do premiery zostały już tylko tygodnie, producent tym razem dosyć dobrze strzeże swoich tajemnic i informacji na temat nowych Note'ów mamy bardzo niewiele.

Redmi Note 14 - będą trzy modele

Podczas wrześniowej premiery zaprezentowane zostaną Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro i flagowy Redmi Note 14 Pro Plus. Wszystkie trzy dostaną ekrany AMOLED o rozdzielczości 1,5K, a różnić będą się od siebie między innymi procesorami. Do Redmi Note 14 Pro trafić ma Snapdragon 7s Gen 3, podczas gdy najwyższy model Redmi Note 14 Pro Plus dostanie układ SoC MediaTek Dimensity 7350.



Jako pierwszy do wyglądu Redmi Note 14 Pro dotarł serwis TechBoilers

Telefony otrzymały już certyfikację łączności w Chinach, co sugeruje, że producent jest na zaawansowanym etapie przygotowań do premiery. W zeszłym roku Note'a 13 miały swoją chińską premierę 22 września, a do sprzedaży weszły na tamtejszym rynku 26 września. Co warto jednak podkreślić, europejska premiera odbyła się znacznie później.

Redmi Note 14 - kiedy w Polsce?

Na nową średnią półkę od Xiaomi Polacy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Xiaomi od pewnego czasu rozdziela swoje premiery w Chinach od europejskich nawet nie tygodniami, tylko miesiącami przerwy. Na wrześniowe Note'y 13 Polacy czekali w zeszłym roku aż do środka zimy — polska premiera odbyła się 25 stycznia.

Premierowe ceny zaczynały się od 1099 zł za Redmi Note 13, przez 1399 zł za jego wariant 5G, Note 13 Pro kosztował 1599 zł bez 5G i 1899 zł z łącznością 5G, a Note 13 Pro+ wystartował wtedy z ceną 2499 zł. Jest spora szansa, że nadchodzące Note'y 14 utrzymają zbliżone ceny.

