Xiaomi z nowym tabletem w Polsce. Redmi Pad Pro tańszy o 200 zł

Xiaomi wprowadziło do Polski jeden ze swoich najnowszych i najciekawszych tabletów – 12-calowy Redmi Pad Pro z układem Snapdragon 7s Gen 2. Urządzenie na start kusi obniżona ceną – można zaoszczędzić 200 zł.

Redmi Pad Pro miał swoją premierę w kwietniu, gdy wszedł do sprzedaży w Chinach, w bardzo dobrej cenie – w przeliczeniu poniżej 900 zł. U nas tak tanio być nie mogło, ale dostępny od dziś tablet wciąż wydaje się kuszącą propozycją. Na start można go mieć już za 1199 zł w wersji 6+128 GB, a za model 8+256 GB trzeba zapłacić 1399 zł. Są to promocyjne ceny na start, niższe o 200 zł, później więc zakup może nie być tak opłacalny.

Redmi Pad Pro – czy warto?

Redmi Pad Pro może zainteresować tych, którzy poszukują dobrze wyposażonego tabletu z dużym ekranem. Otrzymujemy bowiem wyświetlacz IPS aż 12,1 cala, w rozdzielczości WQHD+ (2560 x 1600) i ze wsparciem Dolby Vision. Maksymalne odświeżanie sięga 120 Hz, a jasność 600 nitów. Wyświetlacz osłoniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Producent chwali się trzema certyfikatami TÜV Rheinland, gwarantującymi ochronę wzroku.

Obudowa Redmi Pad Pro ma grubość 7,52 mm, tablet waży 571 g i zapewnia lekką ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP52.

Wewnątrz pracuje średniopółkowy układ Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 lub 256 GB wewnętrznej UFS 2.2. Takie połączenie będzie wystarczające do większości zastosowań, dla jakich kupujemy tablety – czyli filmów, gier czy pracy z dokumentami.

Za łączność odpowiada Wi-Fi 6. Niestety, chociaż Snapdragon 7s Gen 2 wspiera 5G, debiutujący u nas model pozbawiony jest gniazda na kartę SIM. Wariant z 5G pojawił się w Chinach pod koniec maja, ale nie wiadomo, czy dotrze do Polski.

Nabywca Redmi Pada Pro będzie mógł łączyć się z akcesoriami przez Bluetooth 5.2. Redmi Pad Pro ma też cztery głośniki w układzie stereo z Dolby Atmos, wyjście audio 3,5 mm, gniazdo na kartę microSD, a także dwa aparaty 8 Mpix (przód i tył) oraz dwa mikrofony.

Za długi czas pracy odpowiada akumulator 10 000 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza HyperOS 1.0 (Android 14). Tablet jest dostępny w kolorach szarym, niebieskim i zielonym.



