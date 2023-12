Xiaomi Redmi Note 13 niebawem w Polsce? Producent się wygadał

Poznaliśmy datę globalnej premiery smartfonów Xiaomi Redmi Note 13. Informację oficjalnie potwierdził sam producent.

Smartfony z rodziny Xiaomi Redmi Note 13 są dostępne na rynku już od dobrych kilku miesięcy, jednak póki co wyłącznie w Chinach. Wygląda jednak na to, że już wkrótce ta sytuacja może się zmienić. Ba, poznaliśmy nawet datę. Na swojej stronie internetowej producent oficjalnie potwierdził, że globalna premiera nowych średniaków - a więc prawdopodobnie także polska - nastąpi 4 stycznia 2024 roku.

Xiaomi Redmi Note 13 - globalna premiera w styczniu

A zdecydowanie jest na co czekać! Jeśli do sklepów trafią takie same urządzenia jak w Chinach, najwyższym spośród nowych modeli będzie Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ z aparatem o rozdzielczości 200 Mpix, procesorem MediaTek Dimensity 7200 Ultra oraz wodoodporną obudową (IP68). Byłby to zdecydowanie jeden z ciekawszych przedstawicieli średniego segmentu w polskich sklepach.

Oprócz tego rodzina Redmi Note 13 obejmuje modele Xiaomi Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13. Ten pierwszy w dalszym ciągu może się pochwalić imponującą specyfikacją z aparatem 200 Mpix oraz procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Podstawowy wariant to natomiast propozycja znacznie bardziej budżetowa, ale nadal imponująca - ot, choćby za sprawą zastosowania kamerki o rozdzielczości 108 Mpix i wyświetlacza AMOLED 120 Hz.

Oczywiście niewykluczone, że oferta, która trafi do globalnej specyfikacji, będzie się nieco różnić. Przekonamy się o tym już za kilka tygodni. Póki co pozostaje trzymać kciuki, że w najbliższym rzucie telefony trafią także do polskich sklepów, a ich cena okaże się atrakcyjna.

Zobacz: Xiaomi prezentuje Redmi Note 13 Pro i Note 13 Pro+. Aparaty 200 Mpix za grosze

Zobacz: Xiaomi POCO X6 5G z aparatem 200 Mpix coraz bliżej premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi