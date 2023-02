Redmi naładuje smartfon z mocą 300 W. Nie zdążysz zrobić kawy

Wyścig na coraz szybsze ładowanie w smartfonach nie ustaje. Należąca do Xiaomi marka Redmi pochwaliła się swoim najnowszym osiągnięciem – zasilaniem o mocy aż 300 W.

Niedawno firma Realme zabłysnęła swoim najnowszym telefonem Realme GT Neo5, który na globalne rynki trafi jako Realme GT 3. Producent ustanowił nim rekord, w którym smartfon można załadować do pełna w 9 minut dzięki mocy ładowania 240 W.

Dziś marka Redmi pochwaliła się nowym osiągnięciem – ładowaniem o mocy 300 W. Dzięki temu rozwiązaniu telefon będzie można napełnić energią do 100% w około 5 minut. Już po 2 minutach i 11 sekundach stan naładowania zwiększa się do 50%. Producent udokumentował to na wideo w serwisie Weibo.

Do demonstracji został wykorzystany zmodyfikowany smartfon Redmi Note 12 Discovery Edition z akumulatorem 4100 mAh – oryginalna wersja ma nieco większy akumulator 4300 mAh. Przy takiej mocy ładowania różnice w pojemności są w zasadzie pomijalne. Na widocznym z lewej strony watomierzu widać, że maksymalna moc, osiągana przez ten zestaw to nieco ponad 290 W, niekiedy spada na chwilę do niższych wartości, jednak chodzi tu o maksymalne, szczytowe ładowanie 300 W – jako nowy rodzaj standardu.

Wykorzystana do demonstracji ładowarka z podwójną technologią GaN 15C wyglądem niewiele się różni od stosowanych dziś akcesoriów o mniejszej mocy, a wewnątrz znalazło się aż 50 różnych zabezpieczeń, gwarantujących bezpieczeństwo ładowania.

Kwestia bezpieczeństwa będzie kluczowa, zanim Redmi czy Xiaomi wdrożą zasilanie 300 W w gotowych produktach. Na pewno nie nastąpi to w najbliższych tygodniach, bo już z poprzednich podobnych demonstracji Xiaomi wiemy, że producent pracuje nad różnymi nowinkami technicznymi, ale ich dopracowanie wymaga czasu i niekiedy trwa to długie miesiące. Z drugiej jednaj strony presja Realme może zadziałać tak, że Xiaomi wprowadzi 300 W szybciej niż się spodziewamy.

