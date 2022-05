Xiaomi Redmi K50 Ultra już pewny. Zapowiada się bardzo dobrze

Wielkimi krokami zbliża się premiera Xioami Redmi K50 Ultra. Wygląda na to, że będzie to naprawdę bardzo dobry telefon.

Xiaomi ma dość specyficzną politykę dotyczącą swoich marek. Firma nie pozwala ona im na zbytnie uniezależnienie się i jednocześnie niekonsekwentnie podchodzi do ich profilowania. O ile Black Shark ma jednoznacznie gamingowy profil, tak z innymi wygląda to już inaczej. Poco i Redmi miały być najtańsze, ale i to bywa dyskusyjne.

Redmi K50 Ultra będzie świetny, oby trafił do nas. Nieważne z jaką nazwą

Redmi miał być tańszym Xiaomi, ale i tu da się znaleźć naprawdę ciekawe urządzenia. Potem często pojawiają się w innych rejonach świata oficjalnie jako Poco lub Xiaomi. Już wcześniej pisaliśmy, że Poco F4 GT to Redmi K50 dla graczy.

Seria Redmi K50 już teraz składa się z trzech urządzeń. Niedługo jednak pojawią się kolejne trzy telefony. Będą to Redmi K50S, Redmi K50S Pro i Redmi K50 Ultra.

Dzięki znanemu specjaliście od przecieków Digital Chat Station poznajemy część specyfikacji tego ostatniego. Zapowiada się naprawdę mocno. Zobaczymy bowiem nie Snapdragona 8 Gen 1, ale jego wersję z plusem. Wyświetlacz będzie natomiast miał odświeżanie 120 Hz. Smartfon powinien się pojawić w przyszłym półroczu.

