Xiaomi szykuje nowego wymiatacza. Nadchodzi POCO F6 Pro

Xiaomi POCO F6 Pro będzie nowym pogromcą flagowców w ofercie chińskiego producenta. Do sieci trafiły nowe informacje na temat nadchodzącego urządzenia.

Już niebawem w ofercie Xiaomi pojawi się nowy tzw. "pogromca flagowców". Wszystko wskazuje na to, że model POCO F6 Pro będzie kontynuował tradycje serii, oferując wysoką wydajność w przystępnej cenie, a sama premiera urządzenia jest już coraz bliżej. Globalna wersja telefonu przeszła proces certyfikacji FCC.

Xiaomi POCO F6 Pro w bazie FCC

Dzięki wpisowi w bazie FCC udało się potwierdzić kilka szczegółów na temat specyfikacji POCO F6 Pro. Telefon w wersji globalnej będzie wyposażony w akumulator o pojemności 4880 mAh oraz ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką HyperOS 1.0 prosto z pudełka.

Co warto podkreślić, telefon pojawił się w bazie pod oznaczeniem 23113RKC6G. Wydaje się to potwierdzać, że nowy model będzie rebrandowaną wersją dostępnego w Chinach Redmi K70, funkcjonującego pod oznaczeniem 23113RKC6C. To by oznaczało, że na pokładzie możemy się spodziewać m.in. procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, wysokiej klasy wyświetlacza OLED o przekątnej 6,67" i rozdzielczości 1440x3200 oraz szybkiego ładowania mocą nawet 120 W.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery Xiaomi POCO F6 Pro. Patrząc jednak na dotychczasowe przecieki oraz fakt, że wcześniejsze modele z serii były prezentowane na przełomie kwietnia i maja, spodziewamy się, że jest to kwestia najbliższych kilku tygodni.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Mieszko Zagańczyk)

Źródło tekstu: MySmartPrice, GSMArena