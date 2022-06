Xiaomi Poco F4 5G będzie kusić pamięcią RAM

Już niedługo oficjalnie zadebiutuje Xiaomi Poco F4 5G. Kolejny też dzień poznajemy kolejne kuszące cechy nowego smartfonu. Tym razem jest to pokaźny RAM.

Należąca do Xiaomi marka Poco już kilka dni z rzędu podgrzewa temat nadchodzącej premiery modelu Poco F4 5G. Ma on być bardzo podobny co Redmi K40S, jednak nie będzie identyczny. Na przykład aparat główny będzie miał 64 Mpix zamiast 48 Mpix.

Poco F4 5G już niedługo. Jaki będzie?

W wyjawianiu informacji na temat nowego Poco przoduje oddział indyjski. Widać jak wielką uwagę przywiązuje Xiaomi do Indii. To najważniejszy rynek dla chińskiej firmy. W swojej ojczyźnie musi ona uznać wyższość np. Oppo i Vivo, a w Europie na tronie zasiada Samsung. Co innego Indie, tu rządzi Xiaomi.

Poco F4 5G będzie miał też układ Snapdragon 870 i nawet 12 GB pamięci RAM. Pochwalił się tym właśnie oddział w Indiach, informacja jest zatem oficjalna.

Redmi K40S miał wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i z odświeżaniem 120 Hz. Akumulator ma pojemność 4500 mAh, a aparat przedni może się pochwalić 20 Mpix.

Zobacz: Xiaomi POCO C40 ujawniony przed premierą. Ma bardzo nietypowy układ SoC

Zobacz: Xiaomi Poco X4 GT już niedługo. Xiaomi znowu kopiuje sam siebie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: poco

Źródło tekstu: poco, wł