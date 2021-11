Xiaomi niedługo wyda MIUI 13 dla 9 telefonów

Xiaomi już niedługo zaprezentuje nową wersję nakładki MIUI. Jakie telefony dostaną ją jako pierwsze?

Niewielu producentów ma czystego Androida. Fiasko programu Android One ostatecznie przypieczętowało dominację nakładek. Jedną z najbardziej znanych jest MIUI. Xiaomi to jeden z najpopularniejszych producentów sprzętu na świecie. Nic zatem dziwnego, że tyle osób czeka na nową wersję jego nakładki. Jeszcze w tym roku oficjalnie zadebiutuje nowa wersja MIUI. W pierwszej kolejności jednak MIUI 13 pojawi się na rynku chińskim, co oznacza, że w Polsce to kwestia już przyszłego roku.

Teraz jednak wiemy, jakie konkretnie urządzenia otrzymają nową wersję nakładki jako pierwsze. Udało się wydobyć ich nazwy z kodu źródłowego. Cieszyć się zatem mogą światowi posiadacze takich telefonów, jak Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10S, Redmi K40, Redmi K40 Pro oraz Redmi K40 Pro+. Dla tych urządzeń już teraz producent przygotowuje wersję stabilną. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda aktualizacja nakładki oznacza automatyczną aktualizację wersji Androida.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: xiaomiui (twitter)